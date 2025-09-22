Torcedor do Manchester United que prometeu não cortar cabelo sofre agressão de rival; veja vídeo
Frank Ilett, conhecido como 'The United Strand', foi atacado por outro fã durante jogo contra o Chelsea
O torcedor Frank Ilett, de 29 anos, conhecido por prometer não cortar o cabelo até que o Manchester United conquiste cinco vitórias consecutivas, foi agredido por outro fã dos red devils durante a partida contra o Chelsea, em Old Trafford. O incidente ocorreu no último fim de semana e foi registrado em vídeo por pessoas que estavam no local.
Ilett, que mantém o perfil “The United Strand” nas redes sociais e soma mais de 370 mil seguidores no Instagram, não corta o cabelo há 351 dias. Segundo testemunhas, ele foi puxado pelos cabelos e quase derrubado pelo agressor, que afirmava que o torcedor “não era um verdadeiro fã do Manchester United”. Outros presentes intervieram para conter a situação.
Veja o momento:
The United fan growing his hair out until United win 5 games in a row was grabbed by another United fan yesterday at the game…— george (@StokeyyG2) September 21, 2025
What a strange strange man. pic.twitter.com/unhvSK5iQp
Em entrevista ao Manchester Evening News, Ilett disse que a página foi criada para “espalhar humor e boa disposição entre os torcedores” em meio à má fase do clube. Ele afirmou ainda ter ficado surpreso com a violência:
— Primeiro pensei que fosse apenas uma brincadeira, mas depois ele começou a puxar meu cabelo e a me insultar. Tento focar no lado positivo e espero que tenha sido um caso isolado.
A vitória do United sobre o Chelsea foi a primeira após a derrota para o Manchester City. Para cumprir a promessa, Ilett só poderá cortar o cabelo caso o time emende mais quatro vitórias, contra Brentford, Sunderland, Liverpool e Brighton, o que só poderia acontecer, no melhor cenário, em 25 de outubro.