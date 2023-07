Torcedor do México é esfaqueado durante briga generalizada dentro do estádio nos Estados Unidos

A- A+

A derrota do México para o Catar, realizada no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, pela última rodada da fase de grupos da Copa Ouro de 2023 ficou marcada pelas atitudes lamentáveis vindas da arquibancada. Segundo a imprensa mexicana, a torcida, revoltada com o resultado, vaiou o time, proferiu gritos homofóbicos e ocasionou uma briga generalizada no estádio.

Houve várias tentativas de briga nas arquibancadas do Levi's Stadium, mas uma chamou a atenção dos jornais mexicanos. Durante a confusão, um torcedor, que portava uma faca, se aproxima e esfaqueia um conterrâneo. Nos vídeos que circulam, é possível ver a pessoa ferida e ensanguentada dentro do estádio. Até o momento, ninguém se manifestou sobre o ocorrido.

UNA IMAGEN MUY TRISTE



Un aficionado de la Selección Mexicana agredió a otro con un cuchillo



Todo esto se dio en una pelea entre varias personas dentro del Levis Stadium en el partido entre México y Qatar #REC pic.twitter.com/JUS3DEN3hx — Reacción En Cadena (@Rcadenatv) July 3, 2023

A polícia dos Estados Unidos disse, por meio de uma nota oficial, que irá localizar o responsável pelo esfaqueamento do torcedor da seleção mexicana. Na investigação, um hispânico, entre 25 e 35 anos, é descrito como o suspeito que fugiu do local e ainda não foi localizado.

“Às 20h47, policiais do Departamento de Polícia de Santa Clara (SCPD) responderam a uma luta ativa, envolvendo vários participantes, dentro do estádio. Ao chegar, os policiais da SCPD localizaram uma vítima do sexo masculino com um ferimento visível no pescoço. Com base em depoimentos de testemunhas e imagens de vídeo, os detetives do SCPD descobriram que a vítima foi esfaqueada no pescoço durante uma briga com o suspeito. O suspeito fugiu do local e não foi localizado”, disse o comunicado da polícia.

Além das cenas lamentáveis, gritos homofóbicos também surgiram na partida entre México e Catar. De acordo com a ESPN do México, os cânticos foram ouvidos pelo menos três vezes durante o confronto, que não foi interrompido. Apenas avisos no telão e no sistema de som do Levi's Stadium tentaram interromper os torcedores, que continuaram com as ofensas.

