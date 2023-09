A- A+

Liga dos campeões Torcedor do Newcastle é esfaqueado em ataque chocante em Milão antes do confronto da Champions O torcedor de 58 anos, na Itália para a primeira partida do Newcastle na Liga dos Campeões em 20 anos, foi atendido por médicos e não se encontra em estado grave

Um torcedor do Newcastle United, da Inglaterra, sofreu facadas depois de ser atacado em Milão na noite da última segunda-feira (18), antes do primeiro jogo do time inglês na Liga dos Campeões em 20 anos.

Eddie McKay, um homem de 58 anos que planejava assistir à partida com seu filho e um amigo, foi hospitalizado, mas está em estado estável.

Imagens chocantes publicadas nas redes sociais mostraram o torcedor ensanguentado sendo atendido por paramédicos depois de ter sido atacado por um grupo de sete a oito moradores perto da meia-noite.

Num comunicado, o Newcastle afirmou: "Estamos profundamente preocupados com os relatos de que um torcedor foi gravemente agredido em Milão na noite de segunda-feira. Estamos em contacto com as autoridades locais para compreender as circunstâncias. Os nossos pensamentos estão com o torcedor e a sua família e esperamos que recuperação completa e rápida."

A filha de McKay, Rachel, disse à Sky Sports News: “Meu pai está estável e em estado de choque. Ele está arrasado por ter que perder a partida, mas só quer que todos os outros torcedores do Newcastle aqui estejam cientes e seguros.

“Ele acabou de fazer duas substituições de joelho, então caiu quando estava sendo perseguido e foi então que foi atacado. Meu irmão está bem, mas está em estado de choque depois de ver isso acontecer com nosso pai. Não dormimos a noite toda."



