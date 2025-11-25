Torcedor do Real Madrid, Rafael Nadal faz alerta a Vinicius Junior: "Precisa entender quem manda"
Ex-tenista espanhol também reforçou que a evolução parte do próprio jogador brasileiro
Torcedor do Real Madrid, o ex-tenista Rafael Nadal deu conselhos ao atacante Vinicius Junior, criticado por seu comportamento em algumas partidas nesta temporada.
Em entrevista ao programa Universo Valdano, do canal espanhol Movistar+, o espanhol afirmou que o jogador brasileiro tem que entender a hierarquia no clube merengue.
— Essa situação pode ser resolvida através do diálogo. Vini precisa entender quem manda no clube e respeitá-lo — disse Rafael Nadal.
Vinicius Junior ficou nos holofotes quando saiu irritado com a substituição no clássico contra o Barcelona. Aos 72 minutos, o técnico Xabi Alonso decidiu tirar o brasileiro para colocar Rodrygo em campo. A decisão não foi bem recebida: Vinícius saiu resmungando, questionando o treinador com incredulidade.
Um mês após o ocorrido, o assunto continua sendo revisitado, principalmente pelo relacionamento do brasileiro com o técnico Xabi Alonso. No entanto, o tenista Rafael Nadal seguiu aconselhando Vinicius Junior e reforçou que a evolução parte do próprio jogador.
— A primeira pessoa que deveria querer explorar esse caminho para melhorar é ele. Quando o ouço em entrevistas, ele diz que quer melhorar em todos os aspectos. Acho que ele precisa encontrar aliados fortes e estou convencido de que no Real Madrid encontrará as pessoas certas — continuou o ex-tenista, que se aposentou no ano passado.
Ainda durante a entrevista, Nadal admitiu que tem o sonho de chegar à presidência do Real Madrid no futuro.
— O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Antes, teria que ter certeza de que estou preparado. Considerar isso? Sim, vejo como algo distante e difícil, mas não descarto — finalizou.