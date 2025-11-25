A- A+

FUTEBOL Torcedor do Real Madrid, Rafael Nadal faz alerta a Vinicius Junior: "Precisa entender quem manda" Ex-tenista espanhol também reforçou que a evolução parte do próprio jogador brasileiro

Torcedor do Real Madrid, o ex-tenista Rafael Nadal deu conselhos ao atacante Vinicius Junior, criticado por seu comportamento em algumas partidas nesta temporada.

Em entrevista ao programa Universo Valdano, do canal espanhol Movistar+, o espanhol afirmou que o jogador brasileiro tem que entender a hierarquia no clube merengue.

— Essa situação pode ser resolvida através do diálogo. Vini precisa entender quem manda no clube e respeitá-lo — disse Rafael Nadal.

Vinicius Junior ficou nos holofotes quando saiu irritado com a substituição no clássico contra o Barcelona. Aos 72 minutos, o técnico Xabi Alonso decidiu tirar o brasileiro para colocar Rodrygo em campo. A decisão não foi bem recebida: Vinícius saiu resmungando, questionando o treinador com incredulidade.

Um mês após o ocorrido, o assunto continua sendo revisitado, principalmente pelo relacionamento do brasileiro com o técnico Xabi Alonso. No entanto, o tenista Rafael Nadal seguiu aconselhando Vinicius Junior e reforçou que a evolução parte do próprio jogador.

— A primeira pessoa que deveria querer explorar esse caminho para melhorar é ele. Quando o ouço em entrevistas, ele diz que quer melhorar em todos os aspectos. Acho que ele precisa encontrar aliados fortes e estou convencido de que no Real Madrid encontrará as pessoas certas — continuou o ex-tenista, que se aposentou no ano passado.

Ainda durante a entrevista, Nadal admitiu que tem o sonho de chegar à presidência do Real Madrid no futuro.

— O Real Madrid tem o melhor presidente e não precisa de outro. Mas nunca se sabe o que o futuro reserva. Eu gostaria? É possível. É um desafio fantástico e motivador. Antes, teria que ter certeza de que estou preparado. Considerar isso? Sim, vejo como algo distante e difícil, mas não descarto — finalizou.

Veja também