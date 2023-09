A- A+

Futebol Torcedor do rival? Messi afirma que filho gosta de comemorar gols do Real Madrid Ainda segundo astro argentino, seu filho Mateo o provoca com torcida pra Valencia e Liverpool

Maior jogador da história do Barcelona, Lionel Messi tem um torcedor do maior rival dentro de casa. Ao menos em ocasiões específicas. De acordo com o craque argentino, em entrevista ao canal TyC Sports, o filho Mateo, de oito anos, gosta de comemorar gols do Real Madrid para irritar o irmão mais velho, Thiago, de dez anos.

"Em casa, quando Thiago e Mateo assistem a jogos de futebol juntos, Mateo gosta de comemorar os gols do Real Madrid para irritar seu irmão", falou o camisa 10.

Ainda segundo Messi, Mateo também gosta de provocá-lo. De acordo com o astro argentino, o filho cita Liverpool e Valencia nas brincadeiras em casa. Em uma mesma temporada, as equipes proporcionaram momentos não muito felizes ao jogador.

"Quando ele joga bola comigo no quintal, ele diz: "Eu sou o Liverpool e o Valencia, porque eles te venceram", detalhou Messi.

Em 2019, quando ainda defendia o Barcelona, Messi foi eliminado pelo Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões. Na oportunidade, os ingleses superaram uma desvantagem de três gols ao golear os catalães por 4x0, em Anfield.

Na mesma temporada, o Valencia também derrotou o Barça na final da Copa do Rei, por 2x1.

Além de Thiago e Mateo, Messi também é pai de Ciro, de cinco anos.

Veja também

Sport Em meio à sequência negativa, Sport terá volta de quatro jogadores para jogo com ABC