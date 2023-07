A- A+

Futebol Torcedor do Santa Cruz protesta em frente ao Arruda e joga pipoca na entrada da sede Nesta segunda (10), Tricolor encara o Campinense, no Amigão, pela Série D do Campeonato Brasileiro

Horas antes de o Santa Cruz entrar em campo contra o Campinense, nesta segunda (10), no Amigão, pela Série D do Campeonato Brasileiro, um torcedor tricolor foi até a sede da Cobra Coral para fazer um protesto, no mínimo, curioso. O homem atirou fogos de artifício e jogou pipoca na entrada do local.

No vídeo abaixo, funcionários do clube reclamaram da atitude do torcedor, que chamou o time de "pipoqueiro" e a diretoria de irresponsável. O Santa é o atual quinto colocado do Grupo 3 da competição e corre o risco de não avançar à segunda fase do torneio.

Veja também

Futebol Sport recusa proposta de R$ 4 milhões do Bahia para liberar Luciano Juba antes do final de agosto