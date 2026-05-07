A- A+

Futebol Torcedor do Santa Fé faz gesto racista em direção à torcida do Corinthians na Colômbia Colombiano faz gestos de macaco após empate por 1 a 1 pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores

Um torcedor do Santa Fé foi flagrado fazendo gestos racistas para torcedores do Corinthians, após o empate por 1 a 1 entre as equipes no Estádio Nemesio Camacho, conhecido como El Campín, em Bogotá, na Colômbia, nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa Libertadores.

As imagens flagraram um torcedor do Santa Fé fazendo gestos de macaco em direção aos corintianos que estavam no estádio. O colombiano parou de fazer o movimento quando percebeu que estava sendo filmado. O vídeo foi gravado pelo canal "Casal Coringão" e divulgado nas redes sociais.

O Corinthians buscou o empate, ontem, contra o Santa Fé pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Timão saiu atrás no marcador, mas conseguiu empatar com gol de Gustavo Henrique nos minutos finais da partida e manteve sua invencibilidade na competição.

Torcedor do Santa Fe é flagrado cometendo ato racista contra torcedores do Corinthians no estádio El Campín, em Bogotá, em partida pela Copa Libertadores!



️Instagram/casalcoringao pic.twitter.com/XlzeQcz06G — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 7, 2026

Com o empate, o Corinthians soma dez pontos em quatro partidas disputadas e está na liderança do Grupo E. O Platense aparece na segunda colocação, com seis, enquanto o Santa Fé tem dois pontos e o Peñarol soma apenas um. Argentinos e uruguaios se enfrentam na noite desta quinta-feira, em duelo que pode definir antecipadamente a classificação do Timão às oitavas de final.

Veja também