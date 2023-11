A- A+

SPORT Torcedor do Sport dá "banho de sal grosso" em gramado antes de jogo contra Atlético-GO; veja vídeo Para o Leão, partida é chance de encostar no G4 na tabela de classificação

Tido no senso comum como um item responsável por afastar energias ruins e azar, o banho de sal grosso foi a aposta escolhida por um torcedor do Sport na noite desta sexta-feira (10), minutos antes de a bola começar a rolar no estádio da Ilha do Retiro para a partida diante do Atlético-GO. De um jeito diferente, o homem aparece retirando o sal de um saco plástico transparente e arremessando em grandes quantidades no gramado que será palco da partida. Assista ao vídeo no final da matéria.

A cena foi registrada por outros torcedores da arquibancada e viralizou nas redes sociais antes mesmo do apito inicial.

Em campo, uma possível vitória do Sport diante do Dragão pode garantir o retorno do clube pernambucano ao G4 da tabela de classificação desta Série B.

Enquanto o Sport é o quinto colocado, com 59 pontos somados, os goianos estão uma posição acima, com 60 pontos.

