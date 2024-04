A- A+

LUTO Torcedor do Sport morre após se engasgar com pedaço de carne antes de jogo contra Ceará, na Arena A informação foi divulgada pelo diretor de comunicação do Leão, Maciel Júnior

Sérgio Augusto, torcedor do Sport que se engasgou com pedaço de carne pouco antes da partida contra o Ceará, na última quarta-feira (10), nos arredores da Arena de Pernambuco, morreu na noite dessa quinta (11).



No dia da partida, ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado para o Hospital da Restauração, mas não resistiu e faleceu.

A informação foi publicada pelo diretor de comunicação do Sport, Maciel Júnior, em suas redes sociais. Ele lamentou a morte do torcedor.



"Que notícia triste, infelizmente o nosso torcedor Sérgio Augusto não resistiu e veio a falecer na noite desta quinta-feira no HR. Meus sentimentos a seu pai Marcos, sua mãe, seu irmão Saulo, seu filho Bruno e a todos os seus familiares e amigos. Deus o receba nessa nova morada e com sua infinita bondade e conforte sua família", escreveu.

Sérgio Augusto precisou ser internado na ala vermelha - setor de trauma - devido a paradas cardiorrespiratórias que vinha sofrendo. Após isso, foi encaminhado para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde não resistiu e faleceu.

Vale lembrar que, também por meio de suas redes sociais, o Sport se posicionou sobre o caso. Na tarde da quinta-feira, o clube se colocou à disposição dos familiares do torcedor. "Estamos também em contato com a família do torcedor Sérgio Augusto prestando todo o auxílio que está no nosso alcance. Que os rubro-negros possam continuar na torcida por uma tranquila e rápida recuperação".

