Esportes Torcedor do Tottenham chuta Ramsdale, goleiro do Arsenal, após derrota; vídeo Final da partida foi marcado por clima tenso entre os jogadores, e no meio da confusão um espectador agrediu o goleiro rival

A vitória por 2 a 0 do Arsenal sobre o Tottenham, na casa dos Spurs, fez o time de Mikael Arteta abrir oito ponto de vantagens na liderança da Premier League. Ao final da partida, o clima já estava tenso entre Richarlison, que voltou de lesão, e o goleiro Ramsdale, dos Gunners. O arqueiro se afastou do brasileiro, mas ao ir em direção à linha de fundo, foi atingido por um torcedor diretamente da arquibancada. Assista:

No final da partida, Richarlison e Ramsdale tiveram um desentendimento, com o brasileiro falando para o goleiro não provocar a torcida. Ele também deu um empurrão na cabeça do inglês, mesmo com um segurança do estádio separando os dois. Do lado do Arsenal, Xhaka foi contido pelo treinador Arteta antes que pudesse ir até a arquibancada provocar os torcedores rivais. Os árbitros contiveram a situação.

O jogo terminou em 2 a 0, com uma falha de Lloris que empurrou para dentro do próprio gol no primeiro tempo, e Martin Odegaard completou o placar.

