Violência Torcedor do Vasco morre após ser baleado antes de clássico com o Botafogo pela Copa do Brasil Confusão teria acontecido antes do início da partida

Uma briga envolvendo torcedores do Vasco deixou um morto e outro baleado no Rio. O confronto aconteceu nos arredores da estação Oswaldo Cruz, na zona norte, antes da partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos, a cerca de 10 km do local. As informações são do GE.

A vítima chegou a ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento do Campinho, mas não resistiu. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que torcedores uniformizados entram em conflito. É possível ouvir rojões, junto de clarões e correria.

Outro registro em vídeo mostra um integrante da Força Jovem do Vasco buscando abrigo em uma loja. Ele diz ter sido baleado no pé e foi levado para o Hospital Salgado Filho. Não se sabe o estado de saúde dele.

No jogo, Botafogo e Vasco empataram por 1 a 1. O placar foi o mesmo da partida de ida, encaminhando a decisão para os pênaltis. Os vascaínos se classificaram ao vencer por 5 a 3 nas cobranças.

Os quatro semifinalistas da Copa do Brasil foram definidos nesta quinta-feira (11). Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco confirmaram a permanência na sequência do torneio eliminatório nacional. Após as mudanças promovidas pela CBF, as semifinais só serão disputadas após o término do Campeonato Brasileiro. Os confrontos de ida estão previstos para o dia 10 de dezembro e a volta no dia 14.

