Torcedor dos Patriots leva socos e morre após briga em jogo da NFL; vídeos

Um torcedor do New England Patriots morreu após levar socos durante uma briga nas arquibancadas do Gillette Stadium, onde a equipe de Boston enfrentava o Miami Dolphins, no último domingo, pela liga de futebol americano, a NFL.

O homem foi identificado como Dale Mooney, de 56 anos, segundo o Uol. Ele teria levado pelo menos dois socos de um torcedor do time adversário. Mooney chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu.

A autópsia apontou que Mooney não morreu diretamente por causa das pancadas, que não geraram ferimentos letais. O gabinete do procurador do condado de Norfolk explicou ao "DailyMail" que a perícia identificou um "problema médico" não revelado que pode ter contribuído para o falecimento.

O torcedor Joey Kilmartin estava nas arquibancadas e contou à mídia americana como começou a briga.

"Ele [Mooney] foi para a Seção 311 e basicamente se envolveu em uma briga com outro torcedor. Muitas pessoas começaram a tentar separá-los. Parecia que alguém estava no meio deles. Então, um homem com a camisa dos Dolphins se aproximou e acertou dois socos na cabeça da vítima" contou Kilmartin.

Veja o registro da briga a partir de 10 segundos:

O torcedor dos Dolphins ainda não foi identificado. Autoridades americanas ouviram policiais envolvidos na ocorrência e analisaram diferentes ângulos das câmeras de segurança do estádio. Segundo o promotor Michael Morrissey, outros exames serão feitos para determinar a causa da morte de Mooney. A polícia pediu que testemunhas da confusão se apresentem para prestar depoimento.

