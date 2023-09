Torcedor é expulso do US Open por suposto grito de Hitler

Um torcedor foi expulso do US Open depois que o tenista alemão Alexander Zverev denunciou que alguém na arquibancada continha uma "frase de Hitler".

O ocorrido quando Zverev estava sacando no quarto set de sua batalha de oitavas de final contra o italiano Jannik Sinner, na noite de segunda (4) para terça-feira (5), na quadra central de Flushing Meadows.

Zverev, que foi o vencedor da partida, se apresentou ao juiz de cadeira James Keovathong para reclamação do suposto grito.

“Ele acabou de dizer a frase de Hitler mais famosa que existe neste mundo”, disse o tenista ao julgado. "Isso é incrível".

Keothavong consultou imediatamente os agentes de segurança nas arquibancadas para que o responsável fosse identificado.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.



Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”



Security looked for the person for at least 10 minutes.



They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu