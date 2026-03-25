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Futebol Torcedor é retirado de lugar histórico após mais de 75 anos devido plano VIP no Manchester United Família com assento desde 1949 é afetada; mil fãs foram atingidos

Uma decisão do Manchester United reacendeu o debate sobre elitização no futebol inglês. Cerca de 1.100 torcedores foram obrigados a deixar seus assentos tradicionais em Old Trafford para dar lugar a setores “VIP”, com ingressos que podem custar a partir de 315 libras por jogo.

Entre os afetados está Tony Riley, de 76 anos, cuja ligação com o clube atravessa gerações. Seu sogro, Laurie Cassidy, atuou pelo United nos anos 1940, e a família ocupa o mesmo lugar desde 1949 — período em que o clube retomava suas atividades no estádio após a Segunda Guerra Mundial.

A mudança representa mais do que uma troca de assento. Para Riley, trata-se de uma ruptura com a própria história familiar dentro do clube. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele afirmou estar “desolado” com a decisão.

— Sentimos que é uma injustiça, não só para nós, mas para todos os outros. Desolado — disse ao jornal inglês The Guardian.

A filha, Catherine Riley, reforçou o impacto simbólico da medida ao afirmar que o pai não tem condições financeiras de arcar com os novos valores exigidos para permanecer na mesma área do estádio.

A reconfiguração dos assentos faz parte da estratégia do bilionário Jim Ratcliffe, que adquiriu 25% do clube em 2023 e vem conduzindo mudanças estruturais e comerciais no United.

A criação de setores premium próximos ao banco de reservas segue uma tendência crescente na Premier League, onde clubes buscam aumentar receitas com experiências exclusivas — ainda que isso implique deslocar torcedores tradicionais.

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