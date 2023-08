Torcedor grego é esfaqueado até a morte antes de partida entre AEK e Dinamo Zagreb; vídeo

A- A+

Um torcedor do AEK foi esfaqueado até a morte, nos arredores de Atenas, Grécia, na noite dessa segunda-feira, durante uma briga entre torcidas rivais, antes da partida entre o AEK e o Dínamo de Zagreb, da Croácia.

A vítima de 22 anos foi levada do estádio, em Nea Filadelfeia, para um hospital de Atenas, onde morreu, segundo a polícia.

A briga, que também deixou seis feridos, aconteceu antes do jogo de ida da fase anterior de classificação para a Liga dos Campeões.





"Incidentes graves aconteceram do lado de fora do estádio Nea Filadelfeia. Um jovem grego foi morto a facadas e outras seis pessoas ficaram feridas e ainda estão no hospital", disse a polícia grega.

Os agentes fizeram 83 prisões após confrontos violentos entre os grupos de ambos os clubes. Os detidos vão comparecer perante o procurador na manhã desta terça-feira, informou a agência de notícias grega Ana.

Ainda segunda a agência, uma centena de torcedores radicais do clube croata se deslocaram para a capital grega para a partida.





Em fevereiro de 2022, em Thessaloniki, norte da Grécia, um jovem torcedor foi espancado até a morte após uma partida entre os times locais PAOK FC e Aris FC.

Em julho passado, sete dos réus desse caso foram considerados culpados de homicídio culposo e condenados à prisão perpétua.

Veja também

Série D Com Retrô, CBF define datas e horários das oitavas de final da Série D; confira todos os jogos