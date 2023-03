A- A+

Invasão Torcedor invade o campo e quase derruba Messi após vitória do Bayern contra PSG; veja o vídeo O craque argentino chegou a sua segunda eliminação de Champions com a camisa do Paris Saint-Germain

Mais uma vez o PSG foi eliminado de forma precoce na Champions League. Após o apito final da derrota para o Bayern de Munique, nesta quarta-feira (08), um torcedor invadiu o campo para tentar falar com Messi e quase derrubou o craque argentino.

O jovem corria em direção a Lionel Messi, quando escorregou e quase acertou o jogador do Paris Saint-Germain. Os seguranças chegaram rapidamente e não impediram o fã.

O garoto ainda tentou chamar pelo astro do PSG, mas Messi saiu de cabeça baixa rumo ao vestiário. Essa foi a segunda eliminação de Champions do meia com a equipe francesa. Antes do Bayern, o algoz tinha sido o Real Madrid.

Veja o vídeo

QUE ISSO, PÔ! Um torcedor invadiu o gramado e tentou ir pra cima de Messi. Que doidera! #CasaDaChampions pic.twitter.com/KHa0N2EiF0 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) March 8, 2023

