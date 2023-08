Torcedor mirim do Real Madrid chora ao encontrar Vinícius Júnior; veja vídeo

A- A+

Antes de entrar em campo com o time do Real Madrid contra o Celta, nesta sexta-feira (25), Vinícius Júnior protagonizou uma linda cena fora das quatro linhas. O astro brasileiro parou para tirar fotos e distribuir autógrafos para torcedores, antes do embarque dos merengues para Vigo.

Entre os fãs, um jovem torcedor acabou se destacando. Ao ser atendido pelo camisa 7, o garoto não segurou a emoção e foi aos prantos, depois de ter sua blusa autografada. Ele chegou a ser abraçado por Vini, como pode ser visto no vídeo abaixo. O momento foi divulgado pelo Real Madrid nas redes sociais.

Com a bola rolando, o Real Madrid derrotou o Celta, por 1x0, pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol, graças a gol marcado por Bellingham. Durante a partida, Vinícius Júnior deixou o campo mais cedo, ainda aos 18 minutos do primeiro tempo, com um incômodo na coxa direita.

Veja também

Campeonato Inglês Chelsea vence Luton com dois gols de Sterling