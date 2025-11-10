Seg, 10 de Novembro

Tragédia

Torcedor morre após passar mal em arquibancada de jogo da segunda divisão da Espanha

Homem de 73 anos foi atendido por paramédicos no Estádio Alfonso Murube, em Ceuta, mas morreu antes de chegar ao hospital

Foto: Reprodução/La Liga

Um torcedor de 73 anos morreu nesse domingo (9) após passar mal nas arquibancadas do Estádio Alfonso Murube, em Ceuta, durante a partida entre Ceuta e Almería, pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O homem desmaiou por volta dos 18 minutos do primeiro tempo. Paramedicos entraram rapidamente nas arquibancadas e tentaram reanimá-lo por cerca de dez minutos, realizando massagem cardíaca. O torcedor foi retirado de maca sob aplausos e levado a um hospital da cidade, onde a morte foi confirmada.

Mesmo com o incidente, o jogo seguiu por alguns minutos. O Ceuta abriu o placar com Kuki Zalazar, e o Almería empatou com Adri Embarba. No intervalo, porém, as equipes foram informadas do falecimento, e o árbitro decidiu encerrar a partida. O anúncio foi feito pelo sistema de som do estádio, sob forte comoção entre os torcedores.

A vítima foi identificada pela imprensa local como Manolo Carreto. Segundo os jornais espanhóis, ele era morador de Ceuta e frequentador assíduo dos jogos da equipe. Após a confirmação da morte, dirigentes e jogadores dos dois clubes se reuniram no gramado, e os torcedores prestaram uma salva de palmas.

O Ceuta lamentou o ocorrido em nota publicada nas redes sociais. "Lamentamos profundamente o falecimento de um de nossos torcedores durante o jogo contra o UD Almería. Enviamos todo o nosso apoio e carinho à família e aos amigos do falecido. Descanse em paz", escreveu o clube.

O Almería também se manifestou, dizendo “lamentar profundamente a morte” e enviando condolências aos familiares.

A LaLiga afirmou em comunicado que “estende suas condolências à família, aos amigos e a toda a torcida do Ceuta”.

Clubes da primeira e segunda divisões publicaram mensagens de solidariedade nas redes sociais, e a Federação Espanhola de Futebol classificou o caso como uma “triste fatalidade”.

A LaLiga informou que a partida será retomada apenas com o segundo tempo, em data ainda a ser confirmada. O dia 26 de novembro é cogitado como possibilidade, caso outros jogos da rodada sejam remanejados.

