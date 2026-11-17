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Inclusão Torcedor Nota 10 leva 1,3 mil estudantes à Ilha do Retiro para Sport x Goiás Ao todo, 20 unidades de ensino da rede municipal participaram da ação

O Sport recebeu cerca de 1.300 estudantes de escolas públicas de Pernambuco na sexta edição do programa Torcedor Nota 10, realizada durante a partida contra o Goiás, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, no último sábado (14). A iniciativa contou com a participação de alunos de João Alfredo, Barra de Guabiraba e Ipojuca.

Ao todo, 20 unidades de ensino da rede municipal participaram da ação, sendo 11 de João Alfredo, sete de Ipojuca e duas de Barra de Guabiraba. Durante a visita, os estudantes e acompanhantes também receberam lanches e água.

O projeto tem como objetivo incentivar o desempenho escolar por meio do esporte, proporcionando aos jovens a oportunidade de conhecer o estádio e acompanhar uma partida do Leão de perto.

Para muitos participantes, a experiência marcou a primeira visita à Ilha do Retiro. Estudante de 14 anos, Everton Henrique destacou a emoção de conhecer o estádio presencialmente.

"Eu sempre acompanhei os jogos pela televisão, mas estar aqui dentro da Ilha do Retiro pela primeira vez é uma sensação diferente de tudo. É a realização de um sonho poder ver o estádio de perto junto com os meus colegas de escola", celebrou.

Já Artur Felipe, de 11 anos, ressaltou a importância do momento e a motivação para continuar se dedicando aos estudos.

"Conhecer a Ilha do Retiro, sentir a torcida e estar aqui com os meus amigos é algo que eu nunca vou esquecer. Dá ainda mais vontade de estudar e tirar notas boas para participar de novo", contou o jovem.

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