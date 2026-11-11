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Inclusão Torcedor Nota 10 leva ação do Sport a estudantes de Ipojuca No próximo sábado (14), alunos do município vão acompanhar a despedida do clube na Série B, diante do Goiás

O Programa Torcedor Nota 10, do Sport, chegou ao município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife. Na última terça-feira (10), a iniciativa promoveu uma programação especial na Escola Jarbas Passarinho, com atividades de integração entre os estudantes e o clube rubro-negro.

Marcaram presença a vice-presidente de inclusão do Sport, Nara Vieira, do vice-presidente de futebol de base, George Lucena Queirós, do diretor executivo de comunicação do clube e coordenador do programa, Diego Pérez, do diretor de operação de jogos, Thyago Moura, além de autoridades municipais e representantes da instituição de ensino.

A ação contou com a participação da Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca, que apresentou o Hino do Sport, além da presença do mascote Léo, distribuição de brindes e sorteios de produtos oficiais do clube.

A programação também proporcionou aos alunos a oportunidade de conhecer de perto representantes do Leão. A experiência foi celebrada pelos estudantes Paulo Abrão, de 14 anos, e Tayla Ayala, de 13.

“Foi uma tarde muito legal e diferente na escola. Ganhar os brindes e sentir essa energia do Sport de perto foi bom demais. Todo mundo aqui ficou muito animado”, contou Paulo.

“Foi um dia inesquecível para todo mundo aqui. O Sport trouxe uma movimentação muito boa para a nossa escola e a gente aproveitou cada segundo da programação”, destacou Tayla.

Além da visita à escola, estudantes de sete unidades da rede municipal de Ipojuca terão a oportunidade de acompanhar uma partida do Sport na Ilha do Retiro. O grupo estará presente no estádio no próximo sábado (14), quando o Leão enfrenta o Goiás, às 16h30, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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