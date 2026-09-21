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Inclusão Torcedor Nota 10 leva estudantes de escolas do Cabo para Sport x Juventude Participaram da atividade alunos de sete escolas da rede municipal da cidade, entre eles alunos com deficiência

O Sport realizou mais uma edição do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa que busca aproximar educação, inclusão e esporte. A ação aconteceu na Ilha do Retiro, durante a vitória leonina por 2x1 sobre o Juventude, no último sábado (19), pela Série B.

Participaram da atividade estudantes de sete escolas da rede municipal do Cabo de Santo Agostinho, entre eles alunos com deficiência, além de seus acompanhantes.

Durante a programação, o presidente do Sport, Matheus Souto Maior, entregou certificados de participação às instituições de ensino contempladas.

Os estudantes foram recebidos na chegada ao estádio pelos mascotes Léo e Nina e, em seguida, encaminhados ao setor de cadeiras de ampliação. No local, receberam kits com lanches e brindes disponibilizados pelos parceiros Capricche e Águas de Nazaré.

A oportunidade de acompanhar uma partida profissional diretamente das arquibancadas foi marcada pela empolgação dos alunos. Aos 14 anos, Andrei Gomes contou que a experiência na Ilha do Retiro era um desejo antigo.

“Eu sempre sonhei em ver um jogo do Sport bem de pertinho. Estar aqui na Ilha pela primeira vez, sentindo essa energia da torcida e ao lado dos meus amigos da escola, é um momento que eu nunca mais vou esquecer na minha vida!”, afirmou.

A estudante Yasmim Sofia, de 15 anos, também destacou a experiência de conhecer o estádio e vivenciar a atmosfera de uma partida ao lado da torcida.

“Ver o estádio assim tão perto da gente e ser recebida com tanto carinho é incrível. A festa da torcida é bem diferente de assistir pela televisão e estou aproveitando cada minuto dessa oportunidade única”, disse.

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