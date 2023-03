Torcedor que agrediu Jack Grealish em campo é encontrado morto; veja vídeo

A- A+

O torcedor do Birmingham que foi preso por invadir o campo em partida contra o Aston Villa em 2019 e dar um soco no jogador Jack Grealish, hoje jogador do Manchester City, foi encontrado morto em casa, no Reino Unido, segundo jornal britânico The Sun.

As causas da morte ainda são investigadas pela polícia. Paul Mitchell tinha 32 anos e deixa três filhos.

Lucy Mitchell, prima do torcedor, afirmou ao The Sun que Paul tinha um bom coração e fará falta na vida de muita gente. Segundo ela, parentes que encontraram com ele no último final de semana disseram que ele estava "feliz e normal".





A agressão ocorreu em 2019, quando Grealish jogava pelo Aston Villa. Paul foi preso ainda no estádio St. Andrew's. Ele foi condenado a 14 semanas de prisão e três anos sem poder acompanhar jogos em estádios, mas foi solto após cumprir quarto semanas.

No entanto, Paul voltou ao cárcere em 2022 por ignorar sua proibição de assistir partidas de futebol no campo.

