FUTEBOL Torcedor que fez ofensas racistas a Maignan, do Milan, está proibido de entrar no estádio da Udinese Partida foi interrompida ainda no primeiro tempo, assim que o goleiro deixou o campo, depois de alertar o árbitro dos insultos; companheiros de time acompanharam o francês

Um torcedor que usou insultos racistas contra o goleiro do Milan Mike Maignan, no último sábado, foi identificado e suspenso para sempre do estádio da Udinese, anunciou nesta segunda-feira o clube da Udine.



“Juntamente com os serviços policiais e utilizando as câmaras de segurança do Estádio Blueenergy, a Udinese identificou um primeiro espectador que teve comportamento discriminatório contra Mike Maignan”, explicou o clube italiano.

“Este indivíduo está proibido para sempre de assistir aos jogos da Udinese”, continua o texto. “Acreditamos que medidas fortes como esta são necessárias para enviar uma mensagem clara: o racismo não tem lugar no futebol ou na nossa sociedade”, insistiu a Udinese.



O goleiro francês foi alvo de gritos de macaco neste sábado, em Udine, durante partida da 21ª rodada da Série A.

Depois de ter alertado inicialmente ao árbitro da partida, ele deixou o campo de jogo aos 34 minutos, em gesto que foi seguido pelos companheiros, antes de a partida ser reiniciada e terminar com uma vitória do Milan por 3 a 2.

