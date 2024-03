A- A+

Repercussão Torcedor que invadiu o gramado duas vezes na final do Pernambucano tem repercussão internacional O mesmo indivíduo paralisou a decisão do Estadual em dois momentos da segunda etapa

As cenas do mesmo indivíduo invandindo o gramado dos Aflitos no segundo tempo do primeiro jogo entre Náutico e Sport pela final do Campeonato Pernambucano viralizaram nas redes sociais e teve repercussão internacional.

As situações aconteceram na reta final da partida. A primeira invasão foi aos 37 minutos. O torcedor portava entorpecentes e foi detido por policiais militares. Seis minutos depois, o invasor retornou ao gramado, sendo novamente preso.

"Já próximo ao final do jogo, um torcedor conseguiu passar pelos agentes de segurança privada, contratados pelo clube, e invadiu o campo de jogo, sendo prontamente detido por policiais do BPChoque. O homem foi conduzido à autoridade policial, que tomou as devidas providências, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrencia (TCO), em desfavor do mesmo", explicou a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) por meio de nota neste domingo (31).





Em seu site, o jornal espanhol "Marca" repercutiu a situação curiosa do mesmo torcedor invadir duas vezes uma partida de futebol.

Repercussão internacional da invasão ao gramado dos Aflitos. Foto: Reprodução.

O árbitro Diego Fernando Silva de Lima relatou na súmula as duas invasões, além da confusão generalizada entre torcedores alvirrubros e policiais militares.

"Aos 31 minutos do segundo tempo, informo que o jogo foi paralisado por dois minutos devido a uma confusão entre torcedores da equipe do Náutico e o policiamento na arquibancada atrás de uma das metas. Após o policiamento e delegado da partida garantirem a segurança, o jogo foi reiniciado.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado devido invasão de campo por parte de um torcedor. Após a retirada do torcedor pelo policiamento, o jogo foi reiniciado normalmente.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado devido invasão do campo de jogo pelo torcedor anteriormente citado. Após a retirada do torcedor pelo policiamento, o jogo foi reiniciado normalmente".

