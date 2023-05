"Torcedor reconheceu o que a equipe fez em campo", diz Thyere após final perdida nos pênaltis

A- A+

Após a queda na decisão dos pênaltis na final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, o capitão do Sport, Rafael Thyere, lamentou a derrota e agradeceu o apoio da torcida, que, segundo ele, “reconheceu o que a equipe fez em campo”. O Leão venceu no tempo normal pelo placar mínimo, com gol marcado por Luciano Juba, mas caiu nos pênaltis.

Na entrevista pós-jogo, o capitão Rubro-Negro classificou a derrota como “dolorida”. “É difícil, é dolorido, é ruim demais perder em casa, com o apoio do nosso torcedor, que fez uma festa linda. Infelizmente não conseguimos, mas agora é seguir, erguer a cabeça”, disse Thyere, ressaltando que o Leão segue disputando outras duas competições, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.

“A equipe vem fazendo um grande início de temporada, fizemos uma grande competição. Hoje fizemos uma grande partida, poderíamos ter ganhado, mas infelizmente fomos para os pênaltis e perdemos”, completou Thyere.



O zagueiro destacou, ainda, que o maior objetivo do Sport na temporada é o acesso à primeira divisão nacional. “Temos um objetivo claro que é colocar a equipe de volta na Série A. Isso [a final perdida] não pode entrar no vestiário de forma alguma. Fizemos um grande Campeonato Pernambucano, uma grande Copa do Nordeste e infelizmente não conseguimos [o título regional]”.

“A Série B já começou e estamos na Copa do Brasil. Agora é seguir, a confiança vai continuar. Enderson [Moreira] vem fazendo um trabalho muito bom”, completou o zagueiro Rafael Thyere.



