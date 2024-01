Torcedor sai das arquibancadas e atua como árbitro na Inglaterra

A- A+

Uma situação rara e inusitada marcou a vitória por 1 a 0 do Wigan sobre o Wycombe Wandererers, pela League One, terceira divisão do Campeonato Inglês, na noite de terça-feira. Um torcedor foi convocado a atuar como árbitro da partida. A situação se deu por uma lesão do juiz principal de campo, Adam Herczeg.

Dez minutos depois de apitar o início do segundo tempo, o árbitro se envolveu num choque com outros dois atletas e acabou com uma lesão na cabeça. Precisou deixar a partida.

O jogo acabou paralisado por 20 minutos enquanto o locutor do DW Stadium e a equipe da partida procuravam um torcedor certificado como árbitro. E encontraram. Mas o nome do herói do dia não chegou a ser divulgado.





55' A break in play as the referee Adam Herczeg receives treatment following a collision with Stephen Humphrys & a Wycombe man.



(0-0)#wafc — Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 23, 2024

De qualquer forma, a entrada do torcedor garantiu Steven Rushden, quarto árbitro, assumisse o papel de juiz de campo. A partida foi reiniciada e ganhou os acréscimos devidos no fim. Foi justamente no último minuto do tempo extra que Charlie Hughes marcou o gol que garantiu a vitória do Wigan.





O resultado ajudou o Wigan a subir para a 11ª colocação. Já o Wycombe permanece mais abaixo na tabela, em 17º.

Não foi a primeira vez que um episódio inusitado como este aconteceu no futebol inglês. Na verdade, a última ocasião foi há menos de uma semana: no último dia 18, por um problema de saúde de um dos bandeirinhas, Ross Bennet foi convocado do meio das arquibancadas para atuar como quarto árbitro num confronto entre Wolverhampton e Brentford, pela FA Cup.

— O juiz me perguntou se eu poderia ser o quarto árbitro. Eu disse que se ele me desse um curso rápido, faria — disse o Bennet, um árbitro de categorias de base, ao podcast Wolves Express.

