A- A+

Futebol Torcedor sofre parada cardiorrespiratória durante partida do Campeonato Uruguaio Homem de 37 anos recebeu atendimento médico no local, mas não resistiu

Uma tragédia marcou a partida entre Nacional e Cerro Largo, pela segunda rodada do torneio Apertura, fase inicial do campeonato nacional do Uruguai no Gran Parque Central, em Montevidéu. Um torcedor de 37 anos teve uma parada cardiorrespiratória na arquibancada minutos antes de a bola rolar. Ele foi atendido por socorristas no local e levado para uma ambulância, mas acabou morrendo. As informações são do jornal uruguaio El País.

No caminho para o hospital mais próximo, os médicos fizeram uma tentativa de reanimação cardiopulmonar no torcedor, mas não foi suficiente. Ele estava acompanhado do filho de sete anos no momento, quando passou mal cerca de meia hora antes do duelo começar. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e até agora os clubes ainda não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais.

Veja também

Futebol Jogadores do PSG são afetados por vírus antes de jogo contra o Monaco