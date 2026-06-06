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Futebol Torcedor sonha com hexa do Brasil, faz tatuagem e prevê gol de Neymar na final da Copa Camisa 10, que voltou a ser convocado, é tratado pelo torcedor como o protagonista do elenco

São Paulo, 06 (AE) - Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo de 2026, um torcedor viralizou nas redes sociais após afirmar ter sonhado por três noites seguidas com o hexa da seleção brasileira. Convencido de que o Brasil conquistará o título, ele decidiu eternizar a previsão na pele.

O torcedor, Mateus Willy, fez uma tatuagem com a taça da Copa do Mundo e incluiu os nomes "Brasil" e "Hexa", além da frase "Campeão 2026", em referência à possível conquista do torneio. No perfil do Instagram, ele também passou a exibir na biografia a frase "primeiro a tatuar o hexa".

Mateus ainda detalhou como imagina o desfecho do Mundial. Segundo o torcedor, o gol do título será marcado por Neymar, de perna direita. O camisa 10, que voltou a ser convocado, é tratado pelo torcedor como o protagonista do elenco.

Em entrevista ao Estadão, ele afirmou que os últimos dias foram marcados por sonhos consecutivos. "Sonhei três vezes que o Brasil era hexacampeão do mundo e não era um sonho qualquer. Era um sonho tão realista a ponto de você acordar e ficar triste ao descobrir que era apenas um sonho. Três sonhos praticamente iguais. Então cheguei à conclusão de que vai acontecer. Isso não foi normal", afirmou.

Ele também cita uma sequência de padrões históricos e coincidências que, segundo ele, reforçam a possibilidade do título em 2026.

"Tudo leva a crer que o Brasil vai ser campeão. Se você olhar os títulos da Seleção, existe uma sequência de intervalos: depois de 1970, foram 24 anos até o título de 1994, depois mais 8 anos até 2002. Agora já são 24 anos sem conquistar a Copa. Outra coincidência é que a estreia do Neymar pela Seleção foi no MetLife Stadium, o mesmo estádio onde, na minha visão, ele vai disputar a final da Copa do Mundo", disse.

Questionado sobre a possibilidade de o título não se confirmar, Mateus foi direto: "Não há essa opção, seremos campeões".

ÚLTIMO TESTE ANTES DA COPA

A repercussão acontece às vésperas do último compromisso da Seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado, às 19h (de Brasília), em Cleveland, no Cleveland Browns Stadium, nos Estados Unidos, em amistoso preparatório para o Mundial.

A estreia no torneio acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

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