Santa Cruz Torcedora é atingida por pedra na cabeça ao sair de jogo do Santa Cruz contra o Pacajus A situação aconteceu após o empate do Santa Cruz contra o Pacajus, na última quinta-feira (8)

A torcedora do Santa Cruz Bianca Freitas foi atingida por uma pedra na saída do portão 10 do Arruda. A situação ocorreu após o empate da Cobra Coral contra o Pacajus-CE, na última quinta-feira (8).



Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco, o companheiro da vítima, Maurício Lopes, acredita que uma parte da estrutura do estádio caiu.



Entenda o caso

Os dois saíram pelo portão 10 e atravessaram a rua em sentido à parte de grama que tem no canal. "A gente estava de mãos dadas, ela só sentiu o impacto da pedra batendo na cabeça dela. Foi um desespero na hora, eu vi o sangue e fomos correndo atrás de um socorro imediato", relatou.

"Fomos até a entrada do portão 3, do outro lado, com a cabeça sangrando, e achamos ambulância do SAMU. Ela conseguiu ser atendida naquele momento com os primeiros socorros e depois encaminhada ao hospital", disse.

A mulher de 26 anos saiu do hospital no início da madrugada desta sexta e está em casa se recuperando após receber seis pontos. Representantes do Santa Cruz compareceram no hospital para prestar ajuda.

Num primeiro momento, foi circulado que a pedra teria sido arremessada por algum torcedor que estava na arquibancada superior do Arruda. Porém, o namorado da vítima considera outra possibilidade.

"Acredito muito que tenha sido parte da estrutura do estádio que soltou e, infelizmente, ela estava passando na hora e foi atingida. Estou descartando a possibilidade de alguém do anel superior ter arremessado a pedra", disse.

Resposta do Santa Cruz

O Departamento de Segurança do Santa Cruz informou, em nota, que a pedra não veio da arquibancada do Arruda. De acordo com o clube, meninos que moram próximo à Avenida do Canal estavam brincando e atirando pedras uns nos outros. Confira na íntegra:

"Uma torcedora foi atingida por uma pedra ao sair do Arruda após o jogo entre Santa Cruz e Pacajus. A informação trazida pelo departamento de segurança do clube é de que alguns meninos, que moram na comunidade próxima à Avenida do Canal, estavam brincando e atirando pedras uns nos outros. Uma dessas pedras atingiu a torcedora. Um outro torcedor também teria sido atingido na perna anteriormente. Os relatos também foram passados por alguns moradores da comunidade e ambulantes que estavam perto do ocorrido".

