A- A+

Futebol Torcedora do Sport, jornalista da Folha de Pernambuco comanda o cazá cazá na Ilha do Retiro Partida entre Sport x Botafogo-SP teve presença de torcedores exclusivos

Em um dia mais que especial e que ficou para a história do Sport, mulheres, crianças e pessoas com deficiência comandaram o espetáculo na Ilha do Retiro, neste sábado (20). Diante de um apoio incondicional, bons exemplos e com um clima de amor no ar, o Leão bateu o Botafogo-SP por 3x0 na Série B. Juliana Gomes, torcedora rubro-negra e repórter da Folha de Pernambuco, esteve à frente da Rádio Ilha, sistema de som do estádio e pôde puxar o tradicional cazá cazá.

Diante de 18.223 torcedores, Juliana viveu uma experiência nova, carregada de emoções e dentro de uma situação que por si só já era muito especial."Estou sem palavras, foi um jogo com a presença apenas de mulheres, crianças e PCD'S, então foi um jogo fora da curva. Lá de cima -cabine de transmissão- quando a gente ouve o grito do cazá cazá é totalmente diferente do que a gente está acostumado", declarou.

Do encanto que o futebol desperta nas crianças, ao sentimento de pertencimento e inclusão para mulheres e portadores de deficiência. Mesmo que a tarefa profissional de Juliana seja encontrar palavras em meio aos sentimentos, a rubro-negra ainda procura entender tudo que vivenciou ao lado do seu clube de coraçã. "Me arrepiei toda, do começo do jogo até o final. Por vezes fiquei rindo de nervoso, ao mesmo tempo emocionada, não sei explicar, indescritível", completou.

Juliana Gomes, Torcedora do Sport e jornalista da Folha de Pernambuco, comanda o cazá cazá na Ilha do Retiro, durante o confronto entre Sport x Botafogo-SP. pic.twitter.com/51Q3vNpm5f — FolhaPE Esportes (@FolhaPEesportes) May 20, 2023

Nas duas próximas partidas do Sport, dentro da Ilha do Retiro, na Série B, o público presente será também de mulheres, crianças até 12 anos de idade e pessoas com deficiências. Os confrontos acontecem no dia 28 de maio, diante do ABC, também num domingo e no dia 7 de junho, contra o Avaí, numa quarta-feira.

Veja também

Sport Ainda que pouco inspirado, Sport é letal, vence Botafogo-SP e espanta fase negativa