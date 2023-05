Torcedora que praticou racismo contra Yago, da seleção brasileira de basquete, foi banida por clube

A- A+

Antes mesmo de Vini Jr. ter sofrido injúria racial por parte da torcida do Valencia, outro brasileiro já foi vítima recentemente na Espanha: o armador Yago, ex-Flamengo e atualmente no Ratiopharm Ulm, da Alemanha. Durante partida contra o Club Joventut de Badalona, pela Eurocopa de Basquete, o armador da seleção brasileira foi chamado de "mono" — macaco, em espanhol — por uma torcedora flagrada pela transmissão. Ela foi punida.

Na época, o Badalona informou que "colocou vídeos no conhecimento das autoridades competentes para que se tomem medidas necessárias". O GLOBO foi atrás da história e foi comunicado que a torcedora foi identificada após consultas às câmeras de segurança e posteriormente banida de todos os jogos da equipe. Em contato com a reportagem, Yago também confirmou o banimento da torcedora e prestou solidariedade ao racismo sofrido por Vinicius Junior.

"O meu time, os dirigentes e a liga que a gente joga, tomaram providências e baniram a pessoa que praticou esse ato racista. Ela não pode mais frequentar o ginásio e as partidas do clube. O sentimento [de ver] quando acontece isso é o mesmo. Não importa com quem quer que seja. Eu sinto raiva. Parece que foi comigo outra vez", declarou Yago.

"É uma coisa bem difícil, você não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. Não sabe como agir nessa situação. Eu, de primeira, não soube como reagir, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça e coração. Nesses últimos tempos, não só eu, não só o Vini, mas outras pessoas estão mostrando que isso não tem que acontecer. Está tendo uma repercussão gigantesca. Esse é o caminho para mudar", completou.

Na partida, Yago marcou 16 pontos, deu oito assistências e pegou sete rebotes, mas o Ratiopharm Ulm foi derrotado por 82 a 76 para o Joventut Badalona. O armador defendeu o Flamengo em 2020, 2021 e 2022. Pelo Rubro-Negro, conquistou a Copa Super 8 2020, o NBB 2021, a BCLA 2021 e a Copa Intercontinental FIBA 2022, entre outros.

