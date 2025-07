A- A+

Futebol Torcedora tatua rosto do atacante Thiago Galhardo Sessão da tattoo aconteceu na própria casa do atleta, no Recife

Uma torcedora eternizou em sua pele a admiração que tem por Thiago Galhardo, atacante do Santa Cruz. A sessão de tatuagem ocorreu na casa do jogador, que registrou o momento ao lado da fã.

A torcedora não só fez a tattoo em suas costas, como também vestia uma camisa do craque do Santa e tinha marcada as iniciais 'TG' no cabelo. Verdadeira fã número #1.

A arte foi realizada pelo tatuador JP, gaúcho de Bento Gonçalves, que é também conhecido como 'Tatuador das estrelas'. Além de tatuagens no estilo realismo, o JP também se diz artista plástico.

Durante uma semana, o tatuador esteve no Recife e registrou trabalhos com alguns atletas do elenco do Santa Cruz. Além do próprio Thiago Galhardo, o artista registrou artes com o volante Gabriel Galhardo e o atacante Thiaguinho.

