Sex, 31 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta31/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mulheres

Torcedoras do Santa Cruz promovem roda de diálogo sobre protagonismo feminino no futebol

Debates acontecem neste sábado (01)

Reportar Erro
Movimento Coralinas Movimento Coralinas  - Foto: Divulgação/Movimento Coralinas

Em comemoração aos dez anos de fundação, o Movimento Coralinas, organização de mulheres torcedoras do Santa Cruz, realiza uma roda de conversa com o tema "Mulheres que fazem história: elas sempre estiveram no futebol'. O encontro ocorre neste sábado (1º), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

Leia também

• "Maior desafio da minha carreira", diz Jhoninha em apresentação no Santa Cruz

• Santa Cruz: investidor da SAF teve série de reuniões para tratar de questões burocráticas

As torcedoras passaram a se articular diante das violências vivenciadas nas arquibancadas de futebol. Desde então, o movimento ampliou sua atuação, mobilizando mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ na defesa do direito ao lazer, ao esporte, à cidade e à existência sem violência.

Todos os anos, o Movimento Coralinas, entre diversas ações, promove roda de diálogos com torcedoras(es) dos principais clubes da capital.

A programação conta com dois momentos: o primeiro terá a presença de Julia Melo representando o Centenários - A barra brava do Náutico; Renata Rangel, represetando o Movimento Elas e o Sport; Sarah Porto, representando as jornalistas esportivas; e Daniele Andrade, Presidenta do Sindicato dos Árbitros de PE.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Movimento Coralinas (@movcoralinas)

No segundo momento, a roda de conversa será composta pela Deputada Estadual, Rosa Amorim, pela vereadora do Recife Jô Cavalcanti e pela vereadora de Olinda Eugênia Lima. Ambos os momentos serão mediados pela Diretora Presidenta do Movimento Coralinas, Maiara Melo.

Após as rodas de conversas, haverá momento cultural e de confraternização, com Cigana Cósmica.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral. 

Serviço 

Quando: Sábado (01/08)
Horário: 13h30 
Local: SOS CORPO - Instituto Feminista para a Democracia - R. Real da Torre, 593 - Madalena, Recife - PE

Para mais informações, acesse nosso Instagram: @movcoralinas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter