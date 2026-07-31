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Mulheres Torcedoras do Santa Cruz promovem roda de diálogo sobre protagonismo feminino no futebol Debates acontecem neste sábado (01)

Em comemoração aos dez anos de fundação, o Movimento Coralinas, organização de mulheres torcedoras do Santa Cruz, realiza uma roda de conversa com o tema "Mulheres que fazem história: elas sempre estiveram no futebol'. O encontro ocorre neste sábado (1º), no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.

As torcedoras passaram a se articular diante das violências vivenciadas nas arquibancadas de futebol. Desde então, o movimento ampliou sua atuação, mobilizando mulheres e pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ na defesa do direito ao lazer, ao esporte, à cidade e à existência sem violência.

Todos os anos, o Movimento Coralinas, entre diversas ações, promove roda de diálogos com torcedoras(es) dos principais clubes da capital.

A programação conta com dois momentos: o primeiro terá a presença de Julia Melo representando o Centenários - A barra brava do Náutico; Renata Rangel, represetando o Movimento Elas e o Sport; Sarah Porto, representando as jornalistas esportivas; e Daniele Andrade, Presidenta do Sindicato dos Árbitros de PE.

No segundo momento, a roda de conversa será composta pela Deputada Estadual, Rosa Amorim, pela vereadora do Recife Jô Cavalcanti e pela vereadora de Olinda Eugênia Lima. Ambos os momentos serão mediados pela Diretora Presidenta do Movimento Coralinas, Maiara Melo.

Após as rodas de conversas, haverá momento cultural e de confraternização, com Cigana Cósmica.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Serviço

Quando: Sábado (01/08)

Horário: 13h30

Local: SOS CORPO - Instituto Feminista para a Democracia - R. Real da Torre, 593 - Madalena, Recife - PE

Para mais informações, acesse nosso Instagram: @movcoralinas

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