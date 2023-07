A- A+

Copa do Mundo Torcedoras pernambucanas promovem festa para apoiar a Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa Tricolores se reunirão no dia 29 de julho, dia em que o Brasil fará clássico contra a França

A Seleção Brasileira já está na Austrália para participar da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, que começa no próximo dia 20 de julho. Pelas terras pernambucanas, torcedoras estão se preparando para apoiar as jogadoras em busca do título inédito para o Brasil. “Nós não estamos vendo a mesma mobilização comum a seleções masculinas, então nós mesmas estamos promovendo a festa”, explica Priscila Azevedo, enfermeira e uma das lideranças do Movimento Coralinas, um coletivo de torcedoras do Santa Cruz.

O Movimento Coralinas completa 7 anos em agosto, mas resolveu antecipar a comemoração para incentivar o apoio à participação da Seleção Brasileira no campeonato. “No dia 24 estaremos reunidas para a estreia do Brasil, mas por ser dia de semana, será um evento mais contido. Porém, no dia 29 de julho, um sábado, vamos promover uma festa com diversas atividades, aberta ao público”, continua Priscila.



No dia 29 de julho, o Brasil enfrenta a França na segunda rodada da fase de grupos, com o jogo rolando a partir das 7h (horário de Brasília). “Bem cedinho, mas estamos na expectativa de que as pessoas demonstrem a mesma empolgação sabendo que teremos torcedoras, crianças, torcedores, fazendo uma festa! E cheguem junto, como acontece na Copa do Mundo masculina.”



A comemoração será na Casa Marielle Franco, localizada ao lado da Praça do Derby. Além da transmissão, o Movimento Coralinas irá oferecer:



Espaço de lazer para crianças;

Pintura de bandeira para arquibancada;

Samba de roda com o grupo “Leyde do Banjo e as Maris”;

DJ Kananda PX;

Participação especial da rapper Bell Puã;

Venda de comidas, bebidas e produtos do Movimento Coralinas.



“O nosso Movimento tenta ser o máximo inclusivo possível, por isso teremos um espaço de lazer voltado para crianças, para que as mães não sejam excluídas das comemorações”, ressalta Priscila que diz, ainda, ser um momento de reafirmação do apoio a produções femininas, principalmente àquelas ligadas à arquibancada.



“Teremos um grupo de samba formado só por mulheres fazendo a animação do pós-jogos. Em paralelo, debateremos a nossa existência na arquibancada pintando coletivamente uma bandeira que será utilizada nos jogos do Santa Cruz.”



O Movimento Coralinas lançará, também, um hino próprio escrito em parceria com a artista rapper Bell Puã, além de contar com um pós-samba comandado pela DJ Kananda PX. Ambas são torcedoras do Santa Cruz e frequentadoras de arquibancada.



Quem quiser contribuir com a festa, pode comprar os produtos do Movimento Coralinas por meio do formulário que está na rede social oficial do grupo (@movcoralinas), também em dias de jogos do Santa Cruz, no Arruda. A camisa custa R$ 40 (unidade) ou R$ 70 (duas). Também estão à venda eco copos a R$ 7.



SERVIÇO

29/07, a partir das 7h (horário do jogo)

Casa Marielle Franco, Boa Vista (ao lado da Praça do Derby)

