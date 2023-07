Torcedoras pernambucanas promovem festa para apoiar a Seleção Brasileira na Copa

A- A+

Neste sábado (29), quando a bola rolar para Brasil e França, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, pelo Grupo F da Copa do Mundo feminina, um grupo de torcedoras pernambucanas estará mobilizado para apoiar as jogadores da Seleção rumo à classificação ao mata-mata.

“Etamos na expectativa de que as pessoas demonstrem a mesma empolgação sabendo que teremos torcedoras e crianças fazendo festa", afirmou Priscila Azevedo, enfermeira e uma das lideranças do "Movimento Coralinas". A comemoração será na Casa Marielle Franco, localizada ao lado da Praça do Derby, área central do Recife.

Além da transmissão, o Movimento Coralinas irá oferecer espaço de lazer para crianças; pintura de bandeira para arquibancada; samba de roda com o grupo “Leyde do Banjo e as Maris”; DJ Kananda PX; participação especial da rapper Bell Puã; venda de comidas, bebidas e produtos do Movimento Coralinas.

“O nosso Movimento tenta ser o máximo inclusivo possível, por isso teremos um espaço de lazer voltado para crianças, para que as mães não sejam excluídas das comemorações.Teremos um grupo de samba formado só por mulheres fazendo a animação do pós-jogos. Em paralelo, debateremos a nossa existência na arquibancada pintando coletivamente uma bandeira que será utilizada nos jogos do Santa Cruz.”

O Movimento Coralinas lançará, também, um hino próprio escrito em parceria com a artista rapper Bell Puã, além de contar com um pós-samba comandado pela DJ Kananda PX. Ambas são torcedoras do Santa Cruz e frequentadoras de arquibancada.

Quem quiser contribuir com a festa, pode comprar os produtos do Movimento Coralinas por meio do formulário que está na rede social oficial do grupo (@movcoralinas), também em dias de jogos do Santa Cruz, no Arruda. A camisa custa R$ 40 (unidade) ou R$ 70 (duas). Também estão à venda eco copos a R$ 7.

