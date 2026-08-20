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Torcedores alemães preparam campanha de protestos contra o VAR

Espera-se que esses grupos de torcedores realizem protestos durante esses jogos, que começaram a ser disputados nesta sexta-feira (21)

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Devido a diversas complexidades, o VAR não é utilizado na primeira fase da Copa da AlemanhaDevido a diversas complexidades, o VAR não é utilizado na primeira fase da Copa da Alemanha - Foto: Thomas Coex/AFP

Os Torcedores Alemães estão planejando uma campanha de protestos contra a tecnologia do julgado de vídeo (VAR) durante os jogos da primeira fase da Copa da Alemanha, no próximo fim de semana.

Nesta quinta-feira (20), grupos de torcedores de clubes de todo o país divulgaram comunicados conjuntos criticando o VAR e pedindo a abolição da tecnologia.

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Espera-se que esses grupos de torcedores realizem protestos durante esses jogos, que começaram a ser disputados nesta sexta-feira.

Intitulado "O VAR está nos roubando a alegria do futebol", o comunicado afirma que a arbitragem de vídeo "destruiu o momento mais emocionante do jogo".

"Em vez da felicidade passada após um gol, agora há dúvida quanto a uma possível revisão".

"Queremos voltar permanentemente a esse estado e, por isso, pedimos a abolição do julgado de vídeo no futebol alemão".

O futebol alemão tem uma longa tradição de ativismo dos torcedores, com protestos frequentes nas últimas temporadas contra os horários das partidas e os acordos com investidores.

Devido a diversas complexidades, o VAR não é utilizado na primeira fase da Copa da Alemanha. Nesta temporada, a tecnologia será aplicada a partir da segunda fase.

Stuttgart e Eintracht Frankfurt iniciam suas campanhas na Copa contra adversários de divisões inferiores nesta sexta-feira, enquanto o atual campeão, o Bayern de Munique, enfrentará outro rival de menor expressão no dia 2 de setembro.

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