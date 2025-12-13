A- A+

Esportes Torcedores arremessam cadeiras no gramado após rápida aparição de Messi em turnê na Índia Jogador deixou o local após 20 minutos e estava cercado por um grande grupo, o que impossibilitou a visão por parte do público

A turnê de Lionel Messi pela Índia não começou do jeito que o astro argentino imaginou. Neste sábado (13), o camisa 10 do Inter Miami fez uma breve visita no Estádio Salt Lake, em Calcutá, e sua rápida aparição irritou os torcedores presentes no local, que arremessaram as cadeiras da arquibancada no gramado.

Segundo relatos da imprensa indiana, Messi caminhou pelo gramado do estádio acenando para os torcedores, mas deixou o local 20 minutos após sua chegada. Ele, inclusive, estava cercado por um grande grupo de pessoas, impossibilitando a visão por parte de alguns, o que irritou ainda mais os presentes no Estádio Salt Lake.

"Só havia dirigentes e atores em volta do Messi… Por que nos chamaram então? Compramos um ingresso por 12.000 rúpias (cerca de R$ 717, na cotação atual), mas nem sequer conseguimos ver o rosto dele", disse um torcedor no estádio à Asian News International (ANI), um portal de notícia indiano.



Após a saída de Messi do gramado, os torcedores arremessaram pedaços dos assentos do estádio e outros objetos no campo e na pista de atletismo do local em forma de protesto.

Messi foi à Índia para a inauguração de sua estátua e para a "GOAT India Tour 2025”, a turnê de três dias que celebra a carreira do argentino no país. O jogador participará da cerimônia da inauguração da estátua de forma virtual por motivos de segurança e, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, seguirá para compromissos em Hyderabad, Mumbai e Nova Delhi.

Em Calcutá, além da inauguração da estátua, ele também será homenageado com um mural especial. Em seguida, o astro participará de um jogo de celebridades em Hyderabad, comparecerá a um evento beneficente em Mumbai e terá reuniões com autoridades e jovens jogadores em outras cidades.

