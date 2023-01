A- A+

Ameaça Torcedores do Atlético de Madrid simulam enforcamento de boneco vestido com camisa de Vini Jr O clássico contra o Real Madrid acontece nesta quinta (26), pelas quartas de final da Copa do Rei

Antes do clássico pelas quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira (26), torcedores do Atlético de Madrid colocaram um boneco com a camisa de Vinicius Júnior pendurado numa ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento.

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM — Gustavo Hofman (@gustavohofman) January 26, 2023

Além do boneco caracterizado como Vini Jr, os torcedores também colocaram a faixa “Madrid odeia o Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid.

Boneco com a camisa de Vini Jr. Foto: Reproduçao

O brasileiro é vítima frequente de ataques de diversos tipos no futebol espanhol. Antes do mesmo clássico contra o Atlético de Madrid, em setembro do ano passado, Vini foi alvo de comentários racistas em um programa de TV.

No final de 2022, após a Copa do Mundo, Vini também sofreu ataques racistas na partida contra o Valladolid. Ao ser substituído, torcedores da equipe mandante chamaram Vini de “mono”, que é em espanhol um insulto e significa "macaco".



