FUTEBOL INTERNACIONAL

Torcedores belgas são condenados por fantasia de "Borat" no Cazaquistão

Três torcedores do Brugge receberam pena leve de cinco dias após se vestirem como o personagem durante partida da Champions League em Almaty

Três torcedores do Club Brugge se fantasiaram de Borat no Cazaquistão, mas acabaram na prisãoTrês torcedores do Club Brugge se fantasiaram de Borat no Cazaquistão, mas acabaram na prisão - Foto: Reprodução / X

Um tribunal do Cazaquistão anunciou nesta quinta-feira (22) uma leve pena de prisão para três torcedores belgas do clube Brugge que se fantasiaram do personagem “Borat” durante a partida da Champions League entre seu time e o Kairat Almaty, na terça-feira (20).

Um tribunal de Astana, a capital, afirmou em um comunicado ter “recebido denúncias por perturbação da ordem contra os cidadãos belgas S., D. e N.”, condenados a “cinco dias de detenção administrativa”.

“Em estado de embriaguez nas arquibancadas do estádio Astana Arena, S., D. e N. se despiram, ficando apenas de roupa íntima (...) perturbando assim a ordem pública” durante a partida vencida por 4 a 1 pelo time belga.

Em um vídeo, é possível ver três pessoas vestindo o icônico maiô de uma peça só, preso atrás do pescoço, que se tornou famoso pelo personagem do filme “Borat”.

A comédia, lançada em 2006, narra as aventuras nos Estados Unidos de um jornalista cazaque fictício, Borat Sagdiyev, interpretado pelo ator britânico Sacha Baron Cohen, que apresenta o Cazaquistão como um país atrasado.

Em tom de humor, as cenas desse filme, que também satiriza a sociedade americana, geralmente não fazem graça no Cazaquistão, que há anos tenta se livrar da imagem projetada pelo longa.

As autoridades cazaques chegaram a proibir sua exibição, antes de reconhecer que o filme contribuiu para o turismo nesse imenso país da Ásia Central.

