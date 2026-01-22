A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Torcedores belgas são condenados por fantasia de "Borat" no Cazaquistão Três torcedores do Brugge receberam pena leve de cinco dias após se vestirem como o personagem durante partida da Champions League em Almaty

Um tribunal do Cazaquistão anunciou nesta quinta-feira (22) uma leve pena de prisão para três torcedores belgas do clube Brugge que se fantasiaram do personagem “Borat” durante a partida da Champions League entre seu time e o Kairat Almaty, na terça-feira (20).

Um tribunal de Astana, a capital, afirmou em um comunicado ter “recebido denúncias por perturbação da ordem contra os cidadãos belgas S., D. e N.”, condenados a “cinco dias de detenção administrativa”.

“Em estado de embriaguez nas arquibancadas do estádio Astana Arena, S., D. e N. se despiram, ficando apenas de roupa íntima (...) perturbando assim a ordem pública” durante a partida vencida por 4 a 1 pelo time belga.

Em um vídeo, é possível ver três pessoas vestindo o icônico maiô de uma peça só, preso atrás do pescoço, que se tornou famoso pelo personagem do filme “Borat”.

A comédia, lançada em 2006, narra as aventuras nos Estados Unidos de um jornalista cazaque fictício, Borat Sagdiyev, interpretado pelo ator britânico Sacha Baron Cohen, que apresenta o Cazaquistão como um país atrasado.

Em tom de humor, as cenas desse filme, que também satiriza a sociedade americana, geralmente não fazem graça no Cazaquistão, que há anos tenta se livrar da imagem projetada pelo longa.

As autoridades cazaques chegaram a proibir sua exibição, antes de reconhecer que o filme contribuiu para o turismo nesse imenso país da Ásia Central.

Veja também