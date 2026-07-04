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COPA DO MUNDO Torcedores brasileiros fazem remada viking ao ritmo de "Créu" na Times Square Coreografia dos torcedores noruegueses viralizou nas redes sociais e foi recriada por brasileiros antes do confronto entre as seleções

A comemoração de torcedores da Noruega tem chamado a atenção nesta Copa do Mundo. Ao final de cada partida, os fãs noruegueses, em sintonia com os jogadores, fazem uma "remada viking".



O meia Martin Ødegaard costuma comandar o ritmo da remada, utilizando um tambor e uma baqueta, estimulando os torcedores da Noruega nos estádios.

A referência para a comemoração está nos antigos barcos vikings.

Brasileiros resolveram dar uma resposta à celebração norueguesa. Torcedores que se reuniram na Times Square, nos Estados Unidos, fizeram uma versão brasileira para a remada viking, ao som de "Créu", funk que fez sucesso no País em 2008.

Confira um vídeo do momento divulgado nas redes sociais:

A remada brasileira no Brooklyn, em Nova York: "Creu! Creu!" pic.twitter.com/GPj5jqtKKS LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 3, 2026



Ole Froystad é o torcedor que reivindica o posto de "criador da remada" que viralizou com a torcida da Noruega na Copa.

Froystad tem 39 anos e é professor de Ensino Fundamental em uma pequena ilha na costa oeste da Noruega. Para o Mundial, porém, ele virou o "Mr. Row Row". Desde antes de chegar aos Estados Unidos, ele tem comandado o movimento viral dos torcedores nórdicos.

"Houve um momento em que pensei: 'Ok, esta Copa do Mundo pode ser um pouco doida'. Foi quando postei um vídeo, cerca de um mês atrás, do jogo Noruega contra Suécia, em que fizemos uma remada. Foi a nossa segunda. Postei no meu Instagram e agora tem, acho, 40 milhões de visualizações e 3 milhões de curtidas. Foi quando percebi que o mundo ia gostar da remada nesta Copa", disse Ole Froystad ao Estadão.

Brasil e Noruega decidem uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo neste domingo, 5, a partir das 17h (de Brasília). O duelo será realizado em Nova Jersey.

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