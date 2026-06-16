Torcedores de Argentina e Argélia trocam socos na Times Square antes de estreia na Copa

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Na noite desta quarta-feira, 15, véspera do duelo entre Argentina e Argélia pela Copa do Mundo de 2026, torcedores das duas seleções protagonizaram uma confusão na Times Square, um dos pontos turísticos mais movimentados de Nova York.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma discussão entre os grupos aumenta de tom e se transforma em confronto físico. Nas imagens, é possível ver empurrões, socos, chutes e até objetos sendo arremessados durante o tumulto.



Entre os itens lançados durante a briga estavam latas de bebida, que acabaram aumentando a tensão no local. A movimentação chamou a atenção de turistas e pedestres que passavam pela região.

Diante da confusão, agentes da polícia de Nova York foram acionados e intervieram para separar os envolvidos. A ação das autoridades evitou que o confronto ganhasse proporções maiores. Até o momento, não há informações sobre feridos ou detenções relacionadas ao episódio.



A rivalidade entre os torcedores acontece às vésperas da estreia das duas seleções na Copa do Mundo. Argentina e Argélia entram em campo nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, pela primeira rodada do Grupo J.



Atual campeã mundial, a seleção argentina chega ao torneio como uma das favoritas ao título. Do outro lado, a Argélia aposta na experiência de nomes como o zagueiro Aïssa Mandi e o atacante Riyad Mahrez para tentar surpreender.



Além dos veteranos, outro personagem que desperta curiosidade é o goleiro Luca Zidane. Filho do ex-craque francês Zinedine Zidane, o jogador de 28 anos defende o Granada-ESP e deve ser uma das atrações da equipe africana no Mundial.

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