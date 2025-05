A- A+

CAMPEONATO BRASILEIRO Polícia prende mais de 160 torcedores de organizada extinta do Sport antes de jogo do Brasileirão Foram apreendidos 10 invólucros de maconha, 22 porções de cocaína, 210ml de loló, uma soqueira e dois rojões

Momentos antes do jogo entre Sport e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, na tarde deste domingo (25), a Polícia Militar (PM) realizou a prisão de 166 torcedores do Sport, que seriam membros de uma torcida organizada extinta do clube.

A ação que mobilizou policiais militares da CIPMoto, BPRp e Cipoma, aconteceu na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Círculo Militar do Recife, no bairro do Espinheiro, Zona Norte da cidade.

De acordo com a polícia, os torcedores foram detidos por provocarem tumulto durante o percurso até a Ilha do Retiro, local onde aconteceu o jogo. O grupo vinha de Casa Amarela, no Recife; Jardim Paulista, em Paulista; e Ouro Preto, em Olinda.

Foram apreendidos 10 invólucros de maconha, 22 porções de cocaína, 210ml de loló, uma soqueira e dois rojões.

Apreensão da PM. Foto: Polícia Militar/Divulgação.

Os detidos foram conduzidos para a Central de Plantões da Capital, onde foram confeccionados 166 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).



