Críticas Torcedores do Athletico criticam acerto de Cuca: 'Mancharam o centenário do clube' Treinador tem envolvimento num caso de abuso sexual de uma menor de idade ocorrido em 1987, na Suíça

Após o anúncio do técnico Cuca, os torcedores do Athletico criticaram a decisão da diretoria em contratar o treinador de 60 anos. Nas redes sociais, os athleticanos não se mostraram contentes com a escolha do comandante para substituir Juan Carlos Osorio, demitido no último domingo (3).

A revolta da torcida do Athletico é por conta do envolvimento do treinador num caso de abuso sexual de uma menor de idade ocorrido em 1987, na Suíça. Em resposta ao anúncio oficial do Furacão, a maioria dos torcedores criticaram a contratação e classificaram a chegada do treinador como vergonhosa.

Agora, o treinador retorna livre da condenação após o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, ter anulado o julgamento por falhas processuais. Na ocasião, o então jogador do Grêmio, que estava em excursão em Berna, foi julgado à revelia.

A decisão de janeiro deste ano, no entanto, não entrou no mérito da acusação. Ou seja, como não houve um novo julgamento, a anulação não trata da culpa ou da inocência de Cuca. Mas como o processo foi extinto, tecnicamente, ele não pode ser considerado culpado de qualquer acusação.

Confira a reação da torcida:

Pleno centenário vcs fazem uma dessa. Mancha (mais uma) na história do clube, será relembrado pra sempre.



Quero deixar registrado que não apoio e que não apoiarei nunca esse técnico. Sei que não vale de nada para vcs, mas não sou o único que é contra e que se decepciona com… — Teles (@Mteles91) March 4, 2024

Uma vergonha. Simplesmente uma vergonha. Apresentem ele no dia Internacional da mulher para a torcida que acha que “tá tudo bem”. — Stefan Horochovec (@horochovec) March 4, 2024

VERGONHA, NOJO, DECEPÇÃO



Mancharam a história do clube no ano mais importante, vergonha pra cada um que foi responsável por essa decisão — camundongo (@GabrielsCAP) March 4, 2024

