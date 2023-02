Torcedores do Bahia protestam contra delegação após goleada sofrida para o Sport

A- A+

O início de temporada ruim do Bahia foi agravado com a goleada histórica sofrida para o Sport, na Ilha do Retiro. Insatisfeitos com os resultados, torcedores do Tricolor protestaram contra a delegação do clube nesta quinta-feira (23), no aeroporto de Salvador.

Os jogadores do Bahia que passaram pelo saguão do aeroporto foram cobrados pela torcida com gritos de "time sem vergonha". Os principais alvos foram o capitão Daniel e o atacante Vítor Jacaré.

"Vai embora do Bahia, sai daqui. Vai pro Ceará", disse um torcedor para Jacaré. No momento de maior tensão, o atacante chegou a discutir com um torcedor que deu dois tapas no seu ombro.

Jacaré discute com torcedor durante o desembarque pic.twitter.com/WjNDBzYjP7 — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) February 23, 2023

Além dos jogadores, o técnico Renato Paiva e o diretor de futebol Cadu Santoro foram questionados pelos torcedores presentes.

"O time só tem Rezende de primeiro volante. Só tem Biel e Kayky de ponta. Está esperando o que para contratar? Dá material ao cara [treinador] para trabalhar. Ficam só nessa conversa bonita aí. Aqui não é time de vitrine não. Aqui não é Manchester City, não é Yokohama (Marinos). Aqui tem torcida", cobrou um dos torcedores ao diretor.

Melhor vídeo de todo protesto hj no aeroporto. O cara simplesmente desenhou para Cadu Santoro e eu espero que ele tenha entendido. pic.twitter.com/zIWFFtUaSs — Cavalinho do Bahia (@cavalinhobahiia) February 23, 2023

O Bahia volta a campo no domingo (26) para enfrentar o Itabuna, pelo Campeonato Baiano, competição que o clube lidera.

