A- A+

Racismo Torcedores do Cerro Porteño imitam macacos em direção à torcida do Palmeiras Os casos aconteceram durante a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras, válida pela Copa Libertadores

Mais uma vez, casos de racismo marcaram o encontro entre Cerro Porteño e Palmeiras, que terminou com vitória palmeirense por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai. Após a partida, válida pela Copa Libertadores, vídeos de torcedores do time paraguaio protagonizando atos discriminatórios contra os brasileiros começaram a circular nas redes sociais.

Em nota, a direção do Palmeiras repudiou as ofensas racistas. "O racismo no futebol é um problema gravíssimo e somente será solucionado com medidas enérgicas e eficazes. Racismo não é provocação! Racismo é crime!", disse o clube, que voltou a cobrir sanções exemplares. "As punições ágeis e firmes reforçam o compromisso da nossa instituição com o combate a todo tipo de preconceito."

A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público, mais uma vez, repudiar a conduta dos torcedores do Cerro Porteño-PAR flagrados fazendo gestos notadamente racistas contra palmeirenses após o jogo desta quarta-feira (7), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, pela CONMEBOL… pic.twitter.com/OJrDzvpkAf — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 8, 2025

Em março, o atacante palmeirense Luighi já havia sido vítima de injúria racial por parte da torcida do Cerro Porteño, durante uma partida da Libertadores Sub-20. A Conmebol ainda não se pronunciou sobre o caso desta quarta-feira.

"É a quarta vez desde 2022 que torcedores do Cerro Porteño cometem o mesmo crime em partidas contra o Palmeiras. Tal reincidência demonstra a ineficácia das punições aplicadas até aqui, bem como a conivência do próprio Cerro Porteño com os sucessivos atos de discriminação praticados por alguns de seus fãs", registrou o clube brasileiro.

"Neste contexto, cabem as perguntas: o que fizeram Cerro Porteño e autoridades locais para identificar e punir o torcedor que imitou um macaco para o atacante palmeirense Luighi em jogo válido pela CONMEBOL Libertadores Sub-20, em março, no Paraguai? A sanção imposta na ocasião foi suficiente para coibir novos casos de discriminação? Quais providências serão tomadas desta vez?"

Na noite de quarta, mais de um vídeo foi postado do ponto de vista da torcida palmeirense. Duas publicações foram feitas por Rodolfo Maia, que trabalha com produção audiovisual para o Palmeiras. Nas imagens, é possível ver um torcedor time paraguaio imitando um macaco em direção aos brasileiros.

O episódio com Luighi gerou desconforto entre as duas equipes e a Conmebol. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se posicionou de forma firme e cobrou punições mais duras. Inclusive, a dirigente chegou a pedir a expulsão do time paraguaio da competição de base, o que não aconteceu.

Após o sorteio da Libertadores que colocou Palmeiras e Cerro Porteño no mesmo grupo, o clima entre as equipes se intensificou. No primeiro confronto, vencido pelo time brasileiro por 1 a 0 no Allianz Parque, um torcedor alviverde foi flagrado com gestos racistas, o que resultou em multa de R$ 286 mil aplicada ao clube pela Conmebol.

Sabendo que viajaria ao Paraguai, Leila Pereira anunciou que adotaria cuidados especiais para garantir a segurança da delegação durante a viagem a Assunção. "Vamos levar mais seguranças, ficou muito falado, parece que é um problema do Palmeiras contra o Cerro e não é. É uma luta contra o racismo. Fico muito preocupada, mas isto nos faz tomar precauções. Vamos levar segurança, sim, mas acho que a Conmebol vai tentar pelo menos que seja um jogo que as coisas sejam resolvidas dentro de campo, sem maiores problemas para não prejudicar o espetáculo", disse a mandatária.

Antes do confronto, autoridades paraguaias se reuniram na sede do Cerro Porteño, a convite do Ministério do Interior, para definir o esquema de segurança da partida, com participação de órgãos como o Ministério dos Esportes, Ministério Público, Polícia Nacional, Federação Paraguaia de Futebol e Conmebol.

"Durante a reunião, foi analisado o planejamento operacional e coordenadas estratégias conjuntas a serem implementadas para garantir a segurança geral do evento", disse o Ministério do Interior em nota oficial.

Com o resultado em campo, o Palmeiras segue na liderança do Grupo G, com 12 pontos, e já está classificado para a próxima fase com o primeiro lugar garantido

O próximo jogo do time de Abel Ferreira na Libertadores será na quinta-feira da próxima semana, contra o Bolívar, às 19h, no Allianz Parque. Antes, no domingo, o Palmeiras recebe o rival São Paulo, na Arena Barueri, às 17h30, pela oitava rodada do Brasileirão.

Veja também