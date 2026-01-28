A- A+

FUTEBOL Torcedores do Chelsea são esfaqueados em Nápoles antes de jogo da Champions League Vítimas tiveram ferimentos leves; clube inglês pede cautela a fãs na cidade

Dois torcedores do Chelsea foram esfaqueados na noite de terça-feira em Nápoles e seguem internados com ferimentos que não representam risco de vida, segundo relatos publicados nas redes sociais e confirmados por pessoas próximas às vítimas. O episódio ocorreu na véspera do jogo contra o Napoli.

Um dos torcedores, identificado nas redes pelo usuário “cfcmarcuss”, publicou uma imagem da mão coberta de sangue e alertou outros fãs a evitarem circular pela cidade. “Ninguém saia em Nápoles hoje à noite. A coisa está feia. Fui esfaqueado”, escreveu.

Ataque a faca deixa dois torcedores do Chelsea feridos em Nápoles — Foto: Reprodução/X/Shutterstock

Testemunhas afirmam que o grupo caminhava em direção a um bar quando foi abordado. Um relato aponta que cerca de 25 ultras do Napoli teriam perseguido torcedores do Chelsea pelas ruas e atacado ao menos um deles com faca. Em outra publicação, um fã descreveu a confusão como “bizarra”, relatando que o grupo foi cercado enquanto tentava mudar de local.





Em comunicado, o Chelsea disse estar ciente do incidente e recomendou “extrema cautela” aos torcedores que viajaram para assistir à partida. O clube também reforçou a importância de seguir as orientações de segurança previamente divulgadas.

"O clube gostaria de lembrar a todos os torcedores que tomem o máximo cuidado enquanto estiverem na cidade e considerem as recomendações oficiais antes desta partida", diz a nota.

A polícia local e o Napoli não haviam se pronunciado até a última atualização. Nápoles tem histórico de episódios de violência envolvendo torcidas visitantes, o que costuma levar clubes e autoridades a reforçarem alertas de segurança em dias de jogo.

