Torcedores do Colo-Colo invadem ginásio durante caos, furtam uniformes e causam depredação

A confusão envolvendo a torcida do Colo-Colo na partida com o Fortaleza, pela Copa Libertadores, terminou de maneira trágica, com a morte de dois jovens nos arredores do Estádio Monumental na noite desta quinta-feira (10).

Para piorar a história, o time de juniores do clube chileno também saiu prejudicado. Em meio ao conflito com a polícia, membros de uma uniformizada da equipe da casa vandalizaram o ginásio da base e furtaram uniformes.





Segundo o jornal La Tercera, indivíduos desconhecidos invadiram a área de futebol juvenil do Colo-Colo e levaram camisas e materiais esportivos usados em treinos e partidas. Também causaram danos no próprio ginásio.



O caos foi instaurado a partir dos 24 minutos do segundo tempo. Revoltados com a mortes de um adolescente de 13 anos e uma jovem de 18, ocorridas do lado de fora do estádio, torcedores do Colo-Colo romperam a barreira de acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiram o gramado. Jogadores do Fortaleza e os membros da equipe de arbitragem precisaram correr para os vestiários.



Segundo informações da imprensa local, cerca de 100 torcedores tentaram acessar o estádio sem ingressos. A polícia interveio naquele momento para conter os torcedores e, durante a operação, uma debandada fez com que uma cerca caísse, esmagando um dos torcedores, de acordo com as autoridades.



De acordo com o promotor Francisco Morales, uma investigação está em andamento para determinar se um carro de polícia esteve envolvido na morte. Ele afirmou que o Ministério Público trabalha com a possibilidade de atropelamento seguido de fuga. As autoridades não relataram mais feridos ou prisões até o momento.



A chefe de segurança de estádios do Chile, Pamela Venegas, pediu demissão do cargo após a partida. A informação foi divulgada pelo ministro da Segurança Nacional, Luis Cordero, em coletiva de imprensa. "O futebol é um espetáculo que busca, antes de tudo, permitir que famílias e indivíduos participem ativamente dele sem medo ou risco e, portanto, atos de vandalismo, especialmente aqueles que ocorreram hoje, independentemente do que tenha acontecido com esta tragédia específica, são algo que não podemos tolerar", disse.



A partida foi cancelada com o placar em 0 a 0. A Comissão Disciplinar da Conmebol vai analisar o caso para tomar as medidas cabíveis. Existe a possibilidade de o time chileno ser punido com a perda dos pontos do confronto e o Fortaleza ser declarado o vencedor, como prevê o regulamento da Libertadores.

