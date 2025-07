A- A+

Luto no Futebol Torcedores do Liverpool deixam flores em Anfield em homenagem a Diogo Jota após acidente fatal Fãs prestam tributo ao atacante português, morto aos 28 anos; jogador havia se casado há menos de duas semanas

A tragédia que tirou a vida do atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção portuguesa, nesta quinta-feira, mobilizou torcedores em luto no entorno de Anfield, casa dos Reds.

Desde as primeiras horas após a confirmação da morte, fãs passaram a visitar o estádio para deixar flores, mensagens e cachecóis como forma de homenagear o jogador de 28 anos, que morreu em um acidente de carro na Espanha ao lado do irmão, André Silva.

Fãs e torcedores do Liverpool prestam homenagem a Diogo Jota, jogador português que defendia os Reds, que foi vítima de um acidente de carro. Foto: X/Reprodução

Torcedor do Liverpool, time da Inglaterra, deixa coroa de flores para homenagear Diogo Jota. O jogador de 28 anos foi vítima fatal de um acidente de carro na Espanha. Foto: X/Reprodução

Torcedor do Liverpool, time da Inglaterra, deixa coroa de flores para homenagear Diogo Jota. O jogador de 28 anos foi vítima fatal de um acidente de carro na Espanha. Foto: X/Reprodução

Jota, que vestia a camisa 20 do Liverpool desde 2020, era um dos nomes mais queridos pela torcida. Sua entrega em campo e sua relação com os fãs haviam lhe rendido até um cântico próprio nas arquibancadas de Anfield, cantado com frequência nas partidas: “Oh his name is Diogo”.

A comoção diante da morte precoce mostra o espaço que o atacante português ocupava não apenas no elenco, mas no coração do clube.

O que se sabe?

Segundo os serviços de emergência de Castilla y León, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria — uma importante rota que liga o norte de Portugal ao território espanhol. O carro em que viajavam saiu da pista, bateu violentamente e pegou fogo.

A suspeita é de que um dos pneus tenha estourado durante uma ultrapassagem. O consulado de Portugal em Madrid afirma que as identidades de Diogo Jota e André Silva foram confirmadas pelos documentos encontrados no carro onde seguiam.

