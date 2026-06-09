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BASQUETE Torcedores do New York Knicks são presos por pancadaria generalizada após derrota contra o Spurs A equipe foi superada pelo time texano no terceiro jogo das finais da NBA

Uma pancadaria generalizada entre torcedores do New York Knicks, em um evento de torcida, ocorrida após a derrota para o San Antonio Spurs, terminou com 21 detenções na cidade de Nova York, na última segunda-feira. Diversos fãs da franquia se reuniram na Rua 42 e realizaram depredações, agressões e chegaram a arremessar garrafas contra policiais que faziam a segurança do local.

Em alguns vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver torcedores do Knicks se unindo para agredir um torcedor dos Spurs, em casos em que mais de cinco pessoas atacam uma única vítima. O episódio aconteceu em meio ao forte esquema de segurança montado no entorno do Madison Square Garden, que recebeu a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Knicks fans really have NYC looking like Gotham even the cops look shook. pic.twitter.com/0gDebvM692 — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) June 9, 2026

Em meio ao caos, uma placa de ônibus foi derrubada e usada como arma em uma briga. Uma pessoa ateou fogo a uma camiseta dos Spurs. Entre as 21 pessoas detidas, oito foram presas por crimes como agressão a agente da polícia, agressão, porte ilegal de arma, ameaça, resistência à prisão e obstrução da administração pública. Outras 13 foram intimadas a comparecer ao tribunal por conduta desordeira.

O caso também gera preocupação em relação ao esquema de segurança que a polícia de Nova York deverá implementar diante da simultaneidade de jogos da Copa do Mundo de 2026 e das finais da NBA. Em entrevista à imprensa americana, o chefe de um dos principais sindicatos da polícia da cidade, Patrick Hendry, fez críticas aos agressores.

— A noite passada foi mais uma demonstração vergonhosa de indivíduos que estão mais interessados em brigar entre si, arrancar placas de rua e atirar objetos contra policiais do que em apoiar seu time. Sabemos que os nova-iorquinos são apaixonados por estas finais da NBA, mas os policiais não deveriam ter que suportar uma onda de violência após cada jogo. Nossos líderes eleitos precisam enviar uma mensagem mais forte e deixar absolutamente claro que esse comportamento não será tolerado — afirmou ele.

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