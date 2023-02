A- A+

Torcida única Torcedores do PSG são proibidos de viajar a Marselha para clássico contra o Olympique O clássico pela Copa da França já tinha sido com torcida única

Os torcedores do Paris Saint-Germain foram proibidos de viajar a Marselha para apoiar sua equipe no clássico de domingo (26) contra o Olympique, segundo um decreto do Ministério do Interior da França publicado nesta quinta-feira (23).

No dia 8 de fevereiro, os torcedores do PSG já tinham sido privados de irem à cidade para o jogo das oitavas de final da Copa da França, que terminou com vitória do Olympique por 2 a 1.

Este novo clássico de domingo é um confronto direto na briga pelo título do Campeonato Francês, já que o PSG é o líder com cinco pontos de vantagem sobre o Olympique, segundo na tabela.

Alegando a "rivalidade" entre os torcedores dos dois clubes, que "provocou no passado e de maneira recorrente problemas graves de ordem pública", a polícia tinha decretado no início de fevereiro a proibição dos torcedores parisienses de "comparecer ao estádio Vélodrome e de circular ou permanecer" em seus arredores para os jogos dos dias 8 e 26 de fevereiro.

A ordem ministerial publicada nesta quinta vem a completar essas disposições proibindo "no domingo, 26 de fevereiro de 2023, a partir de meia-noite e durante 24 horas, o deslocamento individual ou coletivo por qualquer meio" de qualquer torcedor do PSG.

